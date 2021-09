Ancelotti: «Real Madrid una luna di miele. Ci divertiremo insieme»

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha commentato il rapporto con il club spagnolo alla vigilia del match contro il Maiorca

«La mia relazione col club è molto positiva. In questo momento il Real Madrid è una luna di miele per me. Ci saranno momenti meno brillanti, ma non mancherà mai il rispetto che nutro verso questo club. Parlo del presidente, dei tifosi, dei giocatori, di tutti… Penso che ci divertiremo insieme».