Anche l’ECA contro il Mondiale biennale: «Impatto distruttivo per i club»

Anche l’ECA si scaglia contro la nuova idea della FIFA di riformare il calcio e portare un Mondiale biennale

Il progetto della FIFA di riformare il calcio e portare il Mondiale ogni due anni non piace quasi a nessuno e, dopo la UEFA, anche l’ECA ha deciso di puntare il dito contro questa idea attraverso una nota ufficiale.

«L’ECA ha seguito con grave preoccupazione e allarme il lancio da parte della FIFA di campagne di pubbliche relazioni molto attive portate avanti apparentemente con l’obiettivo di proporre delle riforme, in particolare l’introduzione di un Mondiale biennale. A parte la notevole mancanza di una consultazione genuina (o di una qualsiasi consultazione in generale), come molte parti interessate hanno sottolineato negli ultimi giorni, le proposte della FIFA porterebbero a un impatto diretto e distruttivo sul gioco dal punto di vista dei club, sia a livello nazionale che internazionale. Inoltre, le proposte metterebbero a rischio la salute e il benessere dei giocatori. Diluirebbero il valore e il significato delle competizioni dei club e delle nazionali. Qualsiasi decisione relativa al futuro del calendario internazionale delle partite può avvenire solo con il consenso dei club, con il benessere dei giocatori al centro e in linea con gli obblighi legalmente vincolanti che normalmente non avrebbero bisogno di essere ribaditi».