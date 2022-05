Ancora Ancelotti: «Benzema non va allenato ma "usato". E con Mbappè...»

Seconda parte dell’intervista di Carlo Ancelotti ai microfoni di Amazon Prime Video. Ecco di cosa ha parlato il tecnico del Real

PRIMA ESPERIENZA – «Per il Real la Champions è sempre qualcosa di speciale, si respira da tutte le parti che è molto importante per il club. Essere vicini alla finale ci rende più responsabili».

LA QUATTORDICESIMA – «Sarebbe una coppa in più per il Real ma anche per me».

BENZEMA – «Si me l’aspettavo così forte. Una delle sue caratteristiche è stata la continuità, non ha avuto una carriera di alti e bassi ma costantemente ad alti livelli e forse ora è a quello più alto. Non va neanche gestito, Karim va utilizzato, non gli si dice nulla. Molte gare ce le ha risolte, è stato determinante. Mi colpisce la sua umiltà, nonostante sia uno dei migliori al mondo mantiene una grande umiltà ed è la sua forza. Pallone d’oro? Credo lo vincerà».

VINICIUS – «Aveva solo problemi di fiducia. Con un anno in più ha avuto più possibilità di giocare, tutto qui».

MBAPPE’ – «Non parlo di chi non è qua, non mi chiedete di lui. In generale i giocatori bravi si adattano con tutti comunque».