Angel Torres: «Inter Getafe il 2 agosto. Campo neutro in caso di problemi»

Angel Torres, presidente del Getafe, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Cope. Ecco le sue parole sul match contro l’Inter

«L’andata in Italia dovrebbe esserci per il 2 o il 3 agosto, mentre il ritorno il 6 o 7 qui in Spagna. In caso non fosse possibile giocare a San Siro e al Coliseum Alfonso Perez, le partite si disputerebbero in campo neutro. La Uefa ha la necessità di riordinare le competizioni con le gare rimaste in sospeso»