Cereser: «I giocatori di Juve e Toro non si salutavano neanche per strada» – VIDEO

Angelo Cereser ricorda in un’intervista d’archivio i Derby della Mole e l’aria che si respirava a Torino in qui giorni

Angelo Cereser, storico difensore e bandiera del Toro, ricorda in un’intervista storica i Derby della Mole. Cereser sottolinea come i giocatori delle due squadre frequentassero ristoranti differenti e che se si incrociavano per strada, nemmeno si salutavano.

L’ex difensore entrò nel cuore dei tifosi granata il 21 marzo del 1971 quando segnò una doppietta ai bianconeri su rigore. Il secondo penalty lo tirò sul finire della partita e permise al Toro di pareggiare 3 a 3.