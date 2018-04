Ansia Bayern Monaco: Vidal a rischio operazione

Tiene banco il problema Arturo Vidal in casa Bayern Monaco, il cileno è a rischio operazione ed è fortemente in dubbio per la sfida contro il Real

Arturo Vidal rischia di saltare Bayern Monaco-Real Madrid. Assenza che, nel caso, sarebbe davvero pesante per i bavaresi in vista della semifinale di Champions League. Secondo quanto riporta la ‘Bild‘ Vidal sarebbe crollato a terra durante una partitella d’allenamento tenendosi il ginocchio destro, lo stesso che lo ha costretto a fermarsi a inizio aprile. Aiutato dai massaggiatori e da Ribery a rialzarsi sarebbe stato portato via in barella.

Vidal tiene particolarmente a questa sfida dopo il rosso della passata stagione contro gli spagnoli, tanto che in tribuna aveva seguito gli istanti finale di Real Madrid-Juve tifando chiaramente per i bianconeri. Il tecnico del Bayern, Jupp Heynckes, ha fatto il punto sul cileno in conferenza stampa: «C’è stata una distorsione al ginocchio e sarà necessaria una piccola operazione ad Augusta per rimuovere un frammento. Per il momento Arturo è out ma spero in un suo rientro veloce, è un combattente nato». Probabile comunque che Vidal salti almeno la partita d’andata.