Ansu Fati: «Feci un provino con il Real, ma a quei tempi non avevano una foresteria»

Le parole di Ansu Fati, che rivela che prima di accettare il Barcellona fece un provino con il Real Madrid e come mai l’affare non si fece

Intervistato da L’Equipe, Ansu Fati ha rivelato un retroscena sul suo passato: prima di firmare con il Barcellona infatti il giocatore fece un provino con il Real Madrid, rivelando che al tempo le strutture giovanili delle merengues non erano pronte ad ospitare ragazzi provenienti da fuori. Di seguito le sue parole.

«Prima di firmare per il Barça, ho sostenuto un provino per il Real Madrid. Tutto è andato molto velocemente da quando sono arrivato in Spagna. Poche settimane dopo il mio arrivo ho iniziato a giocare nell’Herrera e alla fine del 2010 ero al Siviglia con mio fratello Braima. A quel tempo mi piacevano Kanouté e Jesús Navas. Un anno dopo, il Barça è venuto a osservarci. Mio fratello è stato preso, io no a causa di una questione amministrativa, e non ho giocato per un anno. Poi è arrivato il Real ma a quei tempi il club non aveva una foresteria per ospitare i suoi giovani giocatori. Dopo averne discusso con mio padre, abbiamo deciso che il Barça era l’opzione migliore, con La Masia, sia per il calcio che per la mia crescita»