Antenucci Bari, ci siamo: visite mediche insieme a Costa

Antenucci e Costa salutano la Spal per iniziare una nuova avventura in Serie C, al Bari. Visite mediche e poi ritiro

Mirko Antenucci riparte dal Bari. L’ormai ex attaccante della Spal scommette sul club pugliese neopromosso in Serie C. Lo segue Filippo Costa: entrambi lasciano i ferraresi.

Sostenute in mattinata le visite mediche a Villa Stuart, Roma. Antenucci e Costa formalizzeranno il loro accordo con il Bari, firmando il contratto che li legherà alla società, per poi unirsi ai nuovi compagni.