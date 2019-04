Antonio Conte pronto a tornare ad allenare: ospite di Alessandro Cattelan su Sky il tecnico leccese lancia indizi sulla sua prossima destazione. Juve e Inter le più probabili?

Antonio Conte torna a parlare e lo fa dagli studi di Sky, ospite di Alessandro Cattelan nel suo show EPCC (E poi c’è Cattelan). Tra le tante domande poste al tecnico, in via di risoluzione del proprio contratto con il Chelsea, quella relativa ovviamente alla sua prossima destinazione: Conte, assicurando di voler tornare in panchina in estate, si è sottoposto al gioco delle carte in cui, messo di fronte ai anomi dei diversi club a cui è stato accostato (ma nascosti appunto dalle carte), era chiamato a commentare. Tanti i giudizi dati dall’allenatore leccese (non si sa però su quali squadre): da «Non c’è un progetto» a «Lì si mangia male».

Come anticipato da Tuttosport però qualche indizio rispetto alla scelta che effettuerà nelle prossime settimane, Conte l’ha effettivamente fornito: «Non sono ancora dove andrò (ride, ndr), ma sicuramente sceglierò una squadra che abbia un progetto che mi convinca», le parole del tecnico. Solo due, stando alle indiscrezioni, le possibili destinazioni italiane: l’Inter, di cui si è già ampiamente parlato, e la Juventus in caso di addio a sorpresa a Massimiliano Allegri, come riportato ieri dall’Inghilterra. Escluse invece per il momento dalla corsa, almeno apparentemente e provando a interpretare i giudizi dell’ex commissario tecnico azzurro, Milan e Roma.