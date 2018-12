Arbitro Liverpool-Napoli, i precedenti sorridono ai partenopei

Arbitro Liverpool-Napoli, ecco la designazione dell’UEFA per la sesta giornata della fase a gironi della Champions

Arbitro Liverpool-Napoli, la UEFA ha diramato le designazioni arbitrali previste per le partite del martedì sera che decideranno i passaggi del turno agli ottavi di finale della Champions League. Sarà il fischietto sloveno Damir Skomina ad arbitrare la sfida di Anfield tra il Liverpool e il Napoli, sesta giornata della Champions League. Skomina sarà assistito da Vukan e Praprotnik, mentre il quarto uomo sarà Klanckik. Gli addizionali d’area, invece, sono Vincic e Jug.

Fino a questo momento sono quattro i precedenti della formazione partenopea con l’arbitro sloveno e lo storico sorride nettamente alla squadra di Carlo Ancelotti. Sono 4 in tutto i precedenti di Skomina con gli azzurri con tre vittorie per la squadra campana e una sola sconfitta. Il primo riguarda il 2-1 del Napoli al Manchester City nel 22 novembre 2011, fase a gironi di Champions League. La sconfitta del 15 febbraio 2017 in casa del Real Madrid nell’andata degli ottavi di finale Champions per 3-1 è il secondo precedente storico. 22 agosto 2017, invece, sorride agli azzurri che vinsero per 0-2 il playoff di Champions contro il Nizza. Infine, l’ultimo precedente è il 3-0 dello scorso anno allo Shakhtar Donetsk nella fase a gironi della Champions.