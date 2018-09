Sarà l’esperto fischietto classe ’81 a dirigere il primo impegno europeo degli azzurri. I precedenti fanno sorridere

Szymon Marciniak arbitrerà la gara di debutto del Napoli contro i serbi della Stella Rossa Belgrado. Dopo la vittoria contro la Fiorentina, il primo impegno europeo dirà molto sul futuro della squadra di Ancelotti nella massima competizione. Per superare il girone di ferro con Psg e Liverpool servono i 3 punti a Belgrado, in vista dei Reds ospiti al San Paolo nella seconda giornata. L’arbitro polacco è uno dei fedelissimi di Ceferin e non è un gran simpatizzante della Var. Sia nella sfida mondiale tra Germania e Svezia (non assegnato un rigore solare agli scandinavi) che nella Supercoppa Europea tra Real Madrid e Atletico la sua avversione alla tecnologia è stata lampante. Due precedenti per lui con le italiane lo scorso anno, entrambe finite con una vittoria: il 2 a 1 della Juventus corsara contro il Tottenham e il 2 a 0 proprio del Napoli contro il Nizza nei preliminari.