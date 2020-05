Arcuri: «Produrremo a metà giugno 4 milioni di mascherine al giorno»

Le dichiarazioni del Commissario Arcuri riguardo alla produzione di mascherine produttive in Italia durante l’emergenza Coronavirus

Il Ministero della Salute con una nota ufficiale ha comunicato che a partire da lunedì il prezzo delle mascherine chirurgiche sarà fissato a 50 centesimi più IVA. Ecco le dichiarazioni del Commissario Straordinario Arcuri.

«Con il 4 maggio inizia per tutti una sfida difficile. La libertà individuale deve essere governata in funzione della salute di tutti; abbiamo fatto, tutti, moltissimi sacrifici e da lunedì chiediamo un supplemento di responsabilità. Tra 10 giorni inizierà la produzione delle mascherine con le macchine che abbiamo contribuito a realizzare: a metà giugno le nostre macchine produrranno 4 milioni di mascherine al giorno; a metà luglio 25 milioni e da fine agosto in poi 35 milioni di mascherine al giorno».