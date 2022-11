La reazione di Daniele Adaniin telecronaca al gol di Leo Messi contro il Messico al Mondiale 2022 in Qatar

Lele Adani si è reso protagonista di un’esultanza sfrenata durante la sfida tra Argentina e Messico.

Le urla di Adani in telecronaca al gol del Goat.#Messi pic.twitter.com/cHb7J58awF — Alessandro (@90ordnasselA) November 26, 2022

L’ex calciatore, in telecronaca, non ha per nulla nascosto l’emozione per il gol siglato da Lionel Messi.