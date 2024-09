Argentina, decisione a SORPRESA: ecco chi vestirà la MAGLIA numero 10 stasera! - FOTO

Argentina, presa una decisione a SORPRESA: ecco chi vestirà la MAGLIA numero 10 nel match di questa sera! – FOTO

La Nazionale argentina torna in campo stanotte contro il Cile, riprende quindi il torneo di qualificazione ai prossimi mondiali del 2026. Orfana di Lionel Messi per infortunio, l’albiceleste si affiderà ai tanti talenti come Lautaro Martine e Nico Gonzalez. Tra loro, non si può non citare il calciatore della Roma, Paulo Dybala. Ecco le ultime sulla Joya:

(🌕) JUST IN: Paulo Dybala will be the NUMBER 10 tonight. @MonroigDiego 🚨🇦🇷🔟👕 pic.twitter.com/PBnoLVupzC — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) September 5, 2024

«Paulo Dybala sarà il NUMERO 10 stasera», lo ha confermato il giornalista di ESPN Diego Monroig.