Argentina-Panama in diretta esclusiva su Mola

Messi e la sua Argentina tornano in campo contro Panama dopo la vittoria di Qatar 2022, il match è in diretta esclusiva e gratuita su Mola

L’Argentina di Messi affronta Panama dopo la vittoria di Qatar 2022, il match è in diretta esclusiva e gratuita su Mola. La scaloneta scende in campo per la prima volta dopo il trionfo contro la Francia per sfidare la nazionale centroamericana. Il fischio d’inizio è fissato alle 00:30 di venerdì 24 marzo, la telecronaca della partita sarà di Enrico Zambruno e Paolo Rossi.

La selección torna in campo dopo aver messo in bacheca la terza coppa del mondo della sua storia. All’Estadio Monumental di Buenos Aires, l’Argentina gioca contro Panama, nazionale che ha partecipato ai mondiali 2018 raccogliendo zero punti nel girone con Belgio, Inghilterra e Tunisia. Scaloni ha chiamato in nazionale sei giocatori di Serie A: Di Maria e Paredes della Juventus, Lautaro Martinez e Franco Carboni dell’Inter, Dybala della Roma e Nico Gonzalez della Fiorentina.

Dopo la sfida contro Panama, l’Argentina affronterà, sempre in amichevole, la nazionale di Curaçao. Con queste due partite amichevoli, l’albiceleste avrà l’opportunità di ricevere il caloroso abbraccio del suo popolo giocando contro avversarie che, sulla carta, dovrebbero essere morbide. Argentina-Panama inizierà alle 00:30 (orario italiano) di venerdì 24 marzo ed è in diretta streaming su Mola.