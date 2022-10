Argentina, tragedia durante Gimnasia Boca: un morto e dieci feriti

Argentina, tragedia in occasione del match tra Gimnasia e Boca: un morto e dieci feriti. Ecco cos’è accaduto

Tragedia in Argentina dove, in occasione del match tra Gimnasia e Boca Juniors, un 57enne ha perso la vita a causa di un collasso cardiocircolatorio. Ma non finisce qui, perchè il conto riporta anche ben 10 feriti.

La partita è stata sospesa al nono minuto per mancanza di sicurezza dopo una violenta repressione da parte della Polizia locale, quando una manciata di tifosi ha provato ad entrare allo stadio a gara ormai cominciata e senza biglietto.