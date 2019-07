Arnautovic va in Cina: giocherà nello Shanghai SIPG

Marko Arnautovic vola in Cina, dove proseguirà la sua carriera. Il giocatore ex West Ham si trasferisce allo Shanghai SIPG

Dopo El Shaarawy, un altro talento europeo si trasferisce in Cina. Si tratta di Marko Arnautovic, che dopo l’esperienza al West Ham si trasferisce in Super League Cinese. L’attaccante austriaco, classe ’89, giocherà nello Shanghai SIPG.

Come ha annunciato lo stesso club inglese, l’austriaco si trasferisce in Cina dopo aver vestito varie maglie in Europa, tra cui quella dell’Inter. Non è stata resa nota la cifra del trasferimento, che secondo indiscrezioni dovrebbe aggirarsi intorno ai 24 milioni.