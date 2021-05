Arsenal, addio David Luiz. L’annuncio di Arteta: «È il momento di salutarsi»

Mikel Arteta ha annunciato che David Luiz non rinnoverà il contratto con l’Arsenal

Mikel Arteta, allenatore dell’Arsenal, in conferenza stampa ha annunciato che David Luiz non resterà all’Arsenal al termine della stagione. Il contratto del difensore è in scadenza e non sarà rinnovato.

«Abbiamo parlato diverse volte e nei giorni scorsi abbiamo preso questa decisione. Lo scorso anno ha prolungato in momento molto difficile causato dal Covid. Siamo riusciti ad andare avanti per un’altra stagione. Adesso, dopo alcune conversazioni, abbiamo deciso che è arrivato il momento di salutarsi».