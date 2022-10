Arsenal, Arteta: «Squadra di carattere nonostante i guai»

Mikel Arteta, tecnico dell’Arsenal, ha parlato dopo la vittoria dei londinesi in casa del Leeds: le dichiarazioni

Mikel Arteta ha parlato in conferenza dopo Leeds-Arsenal 0-1, che tiene i londinesi in testa alla Premier.

LE PAROLE – «Nella ripresa non siamo partiti con il giusto ritmo, ci siamo messi in guai grossi perchè non prendevamo le decisioni corrette. Però amo la resilienza, la lotta e il carattere che la mia squadra ha mostrato nel corso della partita».