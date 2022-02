Arsenal, Arteta su Aubameyang: «Sono stato la soluzione, non il problema»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’allenatore dell’Arsenal Arteta ha parlato dell’addio ai Gunners di Aubameyang

Mikel Arteta, allenatore dell’Arsenal, in conferenza stampa ha parlato dell’addio ai Gunners di Aubameyang.

LE PAROLE – «Per quel che mi riguarda solo estremamente grato per il suo contributo. Il modo in cui vedo me stesso in quella relazione è la soluzione, non il problema. Al 100%. Posso guardare in faccia chiunque. Certo, sbaglio anche io ma le intenzioni sono sempre le migliori e non per me, ma per il club e per la squadra. È finita nel modo migliore possibile per tutti, penso. È il calcio, devi fare la cosa giusta e comunque ora gioca al Barcellona».