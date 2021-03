Il capitano dell’Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang non è stato inserito nella formazione titolare per il derby contro il Tottenham. La situazione

Il capitano dell’Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang non è stato inserito nella formazione titolare per il derby contro il Tottenham in programma oggi pomeriggio.

La decisione del tecnico Mikel Arteta sarebbe un provvedimento disciplinare ai danni del giocatore di cui al momento non si conoscono i dettagli