Arsenal Bayern: i TOP e FLOP del match

Arsenal Bayern Monaco: 2-2 al termine di 90 minuti appassionanti. A Londra verdetto rinviato alla gara di ritorno. Ecco i protagonisti del match

I TOP : Per l’Arsenal impossibile non ritenere determinante il gol-gioiello di Saka. Nel Bayern poco più di un’ora in campo per un incontenibile Sane. La sua sostituzione, accettata a denti stretti dal giocatore, è apparsa una scelta abbastanza incomprensibile da parte di Tuchel.

I FLOP: É stato il primo sacrificato da Arteta: Kiwior ha lasciato la gara all’intervallo, dopo 45 di sofferenza. Nel Bayern non ha convinto Kimmich, insolitamente poco presente nella manovra, forse perché preoccupato dal lavoro che ha dovuto fare dietro