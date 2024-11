Arsenal, Arteta sicuro: «Vi svelo le condizioni di Calafiori White e Odegaard per quel match»

Arsenal, l’annuncio di Arteta sugli infortunati: Calafiori e Odegaard riusciranno a recuperare per quella partita di Champions?

Si avvicina sempre più il tanto atteso giorno di Inter Arsenal, la sfida di Champions League che andrà in scena a San Siro. Le due squadre rischiano di arrivare alla gara con alcune assenze importanti. Se i nerazzurri sperano di recuperare in tempo Calhanoglu e Acerbi (con Carlos Augusto che con ogni probabilità non ce la farà), in casa Gunners l’attenzione principale è rivolta alle condizioni di Calafiori e di Odegaard. Queste le dichiarazioni del tecnico degli inglesi, Mikel Arteta, a riguardo, rilasciate nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Newcastle, match valido la decima giornata di Premier League.

PAROLE – «Abbiamo una sessione di allenamento oggi; se riesce a completarla, sarà disponibile. Riccardo Calafiori, Martin Odegaard e Ben White? Riccy e Martin sono fuori sicuramente. Per Ben, non lo sappiamo ancora. Aspettiamo e vediamo».