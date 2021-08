Arsenal Chelsea, Tuchel schiera Lukaku titolare contro i Gunners

Romelu Lukaku subito in campo dopo il trasferimento al Chelsea: Tuchel lo schiera da titolare contro l’Arsenal

A 10 giorni dall’ufficialità del passaggio dall’Inter al Chelsea, Romelu Lukaku (ri)scende in campo con la sua nuova maglia. Nel derby di Londra contro l’Arsenal, valevole per la seconda giornata di Premier League, Thomas Tuchel ha deciso di mandare in campo il belga dal 1′.

L’allenatore dei Blues schiera Lukaku al fianco di Kai Havertz.