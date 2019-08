Arsenal ecco Pepe: ufficiale l’arrivo dell’ivoriano – VIDEO

Dopo tanta attesa l’Arsenal ha annunciato ufficialmente l’arrivo di Nicolas Pepe a Londra. I Gunners hanno creato tanto hype tra i propri tifosi, i quali chiedevano impazienti alla società di annunciare la nuova stella della squadra.

Affare da 80 milioni di euro che finiranno nelle casse del Lille mentre Pepe andrà a comporre insieme a Lacazette e Aubameyang un tridente da paura.

Welcome to The Arsenal, Nicolas Pepe 🤩

🇨🇮 #PepeIsHere ⚡️ pic.twitter.com/nXJIB9XdLW

— Arsenal (@Arsenal) August 1, 2019