Il terzino dell’Arsenal, Takehiro Tomiyasu, ha commesso una gaffe su Thiago Alcantara pensando fosse convocato nella Spagna.

PAROLE – «Qual è il mio giocatore preferito della rosa della Spagna? Thiago Alcantara. Ah, non è convocato? Mi dispiace, non lo sapevo. La verità è che non ho ancora visto le partite della Spagna».