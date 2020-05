Arsenal, Lacazette ci ricasca: polemiche per un nuovo video in cui inala da un palloncino

Arsenal, Lacazette ci ricasca: altro video del francese in cui inala da un palloncino. 18 mesi fa la polemica sull’ “hippy crack”

Un nuovo video che rischia di far scoppiare un altro caso tra i Gunners. L’attaccante dell’Arsenal Alexandre Lacazette, come riportato dal tabloid inglese Daily Mail, è stato sorpreso in un video in cui inala da un palloncino.

Il contenuto non si conosce, ma ovviamente le polemiche si sono riaccese dopo lo scandalo “hippy crack” di 18 mesi fa: insieme ad altri compagni di squadra fu sorpreso ad inalare il gas durante una festa.