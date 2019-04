Arsenal-Napoli streaming tv e probabili formazioni: dove vedere il match valido per l’andata dei quarti di finale della Europa League 2018/2019

Arsenal-Napoli streaming tv e probabili formazioni: dove vedere la gara d’andata dei quarti di finale della Europa League 2018/2019. Giovedì 11 aprile alle ore 21, all’Emirates Stadium di Londra, i ‘Gunners’ di Unai Emery ricevono gli azzurri guidati da Carlo Ancelotti per il primo atto dei quarti della competizione. I londinesi arrivano all’appuntamento dopo aver eliminato il Rennes agli ottavi di finale; il Napoli ha invece avuto la meglio nella doppia sfida con il Salisburgo. Arsenal e Napoli si affrontano per la terza volta in gare ufficiali: nelle prime due, si sfidarono nella fase a gironi di Champions League nel 2013 (2-0 a Londra e 2-0 a Napoli). La gara di ritorno, che sancirà la squadra qualificata in semifinale di Europa League, è in programma giovedì prossimo, 18 aprile, al ‘San Paolo’.

Arsenal-Napoli sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su TV8 e, per gli abbonati, sul canale Sky Sport Uno (canale 201 dello Sky Box) e – anche in pay per view – su Sky Sport al canale 252. La gara sarà disponibile in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile direttamente tramite l’app Sky Go e – per chi ha sottoscritto l’abbonamento – su NOW TV (su dispositivi mobili, ma anche su smart tv tramite NOW TV Smart Stick). Sarà inoltre possibile seguire la partita in diretta radio sulle frequenze di Rai Radio 1 e in diretta testuale direttamente sul nostro sito con ampio pre-partita. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: CALCIO STREAMING.

Arsenal-Napoli

Competizione: Europa League 2018/2019

Quando: giovedì 11 aprile 2019

Fischio d’inizio: ore 21

Dove vederla in diretta tv e streaming: TV8 – Sky Sport Uno – Sky Go – NOW TV

Stadio: Emirates Stadium (Londra)

Arbitro: Alberto Undiano Mallenco (Spagna)

Arsenal-Napoli, probabili formazioni

ARSENAL – Emery dovrebbe schierare la sua squadra col 3-4-1-2. Gunners previsti in campo con Leno in porta, Mustafi, Papastathopoulos e Monreal in linea di difesa. A centrocampo sono pronti Maitland-Niles, Ramsey, Guendouzi e Kolasinac. In avanti, probabile schieramento di Iwobi alle spalle di Lacazette e Aubameyang.

NAPOLI – Ancelotti non si discosterà dall’ormai rodato schieramento col 4-4-2. Azzurri probabilmente in campo con Meret in porta, Hysaj, Maksimovic, Koulibaly e Rui in linea di difesa; a centrocampo ecco Callejon, Allan, Fabian Ruiz e Zielinski. In attacco, prevista la conferma dal 1′ della coppia formata da Milik e Mertens.

ARSENAL (3-4-1-2): Leno; Mustafi, Papastathopoulos, Monreal; Maitland-Niles, Ramsey, Guendouzi, Kolasinac; Iwobi; Aubameyang, Lacazette.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Rui; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Milik, Mertens.

