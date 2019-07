Arsenal, shock Elneny: ritrovato un cadavere nella sua abitazione. Altro drammatico evento legato alla squadra inglese

Per i giocatori dell’Arsenal è un periodo abbastanza drammatico. Dopo l’aggressione con dei coltelli a Kolasinac e Ozil, arriva la notizia shock legata a Mohamed Elneny.

Secondo quanto riportato dal sito 24.ae, il padre del centrocampista egiziano avrebbe trovato un cadavere nella abitazione in costruzione del giocatore dell’Arsenal, nei pressi di Mahalla Al-Kubra. Non si conoscono ancora le cause della morte dell’uomo, ma di certo è un evento che turba il centrocampista.