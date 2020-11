Arteta su Guardiola: «Al Manchester City è davvero felice»

Mikel Arteta ha commentato il rinnovo per altri due anni con il Manchester City di Pep Guardiola

Mikel Arteta, allenatore dell’Arsenal, in conferenza stampa ha parlato anche di Pep Guardiola e del suo rinnovo di contratto con il Manchester City per altri due anni.

«Sono felice per lui. Non è mai rimasto tanto a lungo in un club. E il fatto che abbia rinnovato vuol dire che è davvero felice. Si sente valorizzato, ha creato la giusta chimica con l’ambiente. Conoscendolo dico che vorrà sempre vincere ogni competizione, ogni anno. Certamente l’Europa è l’obiettivo principale ed è sulla giusta strada».