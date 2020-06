Arthur Juve, domani visite mediche a Torino? Pjanic atteso a Barcellona

Arthur Juve, volo prenotato per Torino: domani le visite mediche? Pjanic dovrà invece volare in Catalogna per lo stesso motivo

Stando a quanto riferito da Tuttosport dovrebbe essere domani la giornata delle visite mediche di Arthur Melo con la Juventus. Il brasiliano avrebbe giù un volo prenotato per Torino, mentre Pjanic nelle prossime ore sarà a Barcellona per lo stesso motivo.

Tutto con l’intento di chiudere l’affare entro e non oltre il 30 giugno. La valutazione di Arthur sarà di 70 milioni, quella di Pjanic di 60. I 10 di conguaglio saranno dilazionati: 7-8 subito e 2-3 in bonus. In Spagna il giornale catalano Sport conferma che ormai l’affare è definitivamente chiuso.