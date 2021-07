Ashley Young: «L'età non conta nulla per me...»

L’ex esterno dell’Inter Ashley Young ha parlato del suo approdo all’Aston Villa

Ashley Young ha parlato del ritorno all’Aston Villa ai microfoni di talkSPORT. Le sue parole.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’INTER SU INTER NEWS 24

«Voglio sempre mettermi alla prova. Penso che in Inghilterra si parli molto dell’età, ma non significa nulla per me. So quanto sono in forma. Conosco l’Aston Villa: non appena ho sentito l’interesse, ho detto al mio agente ‘portami indietro».