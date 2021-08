Aston Villa-Salernitana 3-1: Obi in gol, i londinesi escono alla distanza

Sconfitta per la Salernitana di mister Castori nell’amichevole di lusso con l’Aston Villa. In gol Joel Obi al 20′

Alla Salernitana non basta la rete di Obi per portare via la vittoria dall’amichevole contro l’Aston Villa. Gli inglesi rimontano già nella prima frazione di gioco grazie alle reti del neo arrivo Ings e di El Ghazi su calcio di rigore. Nella ripresa chiude i conti una rete dell’ex interista Ashley Young.

IL TABELLINO

ASTON VILLA (4-2-3-1)

Martinez (46′ Steer); Cash, Targett, Konsa (63′ Hause), Mings, McGinn (63′ Ramsey), Watkins (47′ Chukwuemeka), Nakamba (62′ Hourihane), Ings (63′ Young), El Ghazi, Bidance (63′ Traorè)

A disposizione: Sinisalo, Tuanzebe. Allenatore: Dean Smith

SALERNITANA (4-5-1)

Belec (72′ Fiorillo); Kechrida (87′ Galeotafiore), Gyomber, Strandberg (77′ Bogdan), Jaroszynski (77′ Aya); Zortea (59′ Schiavone), Capezzi (87′ Bonazzoli), Di Tacchio, Obi (72′ Sy), Ruggeri; Djuric (77′ Kristoffersen).

Reti: 20′ Obi (S), 32′ Ings (AV), 43′ rig. El Ghazi (AV), 70′ A.Young (AV)

Arbitro: Craig Paswon