Atalanta a San Siro, quando non tutti i mali vengono per nuocere

Atalanta a San Siro, è la scelta più logica. Grazie al benestare di Milan e Inter i tifosi della Dea avranno una grande opportunità

L’Atalanta disputerà le sue partite di Champions League a San Siro. La conferma è arrivata ieri, grazie al comunicato del Milan che ha dato il proprio assenso accodandosi a quello dell’Inter. Un’opportunità non indifferente per gli orobici, adesso. La Scala del calcio è il teatro per eccellenza del calcio italiano, in cui sono passati un’enormità di campioni nelle notti europee.

I ragazzi di Gasperini potranno presto iscriversi a questo speciale club. A rigor di logica, la scelta del Mapei Stadium di Reggio Emilia non è mai stata presa seriamente in considerazione a causa della distanza da Bergamo. Milano, invece, è il compromesso perfetto. I tifosi della Dea avranno in questo modo l’occasione di giungere in massa nel capoluogo lombardo per dare il sostegno che i giocatori meritano. Con un San Siro a disposizione, l’Atleti Azzurri d’Italia può anche aspettare un po’ di più.