Atalanta-Bologna highlights e gol: le azioni salienti del match valido per la 30ª giornata della Serie A 2018/2019

Atalanta-Bologna highlights e gol: i momenti principali della gara valida per il 30° turno della Serie A 2018/2019. Allo stadio ‘Atleti Azzurri d’Italia’ di Bergamo, la squadra di Gian Piero Gasperini ospita i rossoblù guidati da Sinisa Mihajlovic. Nerazzurri quinti in classifica con 48 punti e reduci dalla vittoria di Parma; Bologna (27) in zona retrocessione e proveniente da tre vittorie di fila contro Cagliari, Torino e Sassuolo. Nella sfida d’andata, giocata al ‘Dall’Ara’ a inizio novembre, l’Atalanta ebbe la meglio col risultato di 2 a 1. Adesso le due squadre si affrontano di nuovo: orobici per avvicinare il quarto posto, felsinei per uscire dalla zona rossa. Rivedi tutti i gol del campionato su: Highlights Serie A.

Al 4′ pt Ilicic porta in vantaggio i padroni di casa! Mancini recupera palla sulla trequarti e serve lungo linea Ilicic. Lo sloveno si accentra dal lato destro dell’area e calcia a giro con il pallone che si insacca all’incrocio dei pali.

aL 6′ pt Ilicic raddoppia! Lo sloveno entra all’interno dell’area di rigore, doppio passo e conclusione violenta che non lascia scampo a Skorupski.

al 13′ Hateboer cala il tris! Ilicic accellera a destra, serve Hateboer che entra in area e beffa Skorupski con un diagonale vincente

Al 15′ Zapata cala il poker! Ingresso in area del colombiano che sterza improvvisamente e conclude in rete con un tiro imprendibile! 4-0 Atalanta!