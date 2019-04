I tifosi dell’Atalanta in festa dopo il successo sul Napoli che avvicina la Champions League: giocatori accolti all’aeroporto in nottata con cori e fuochi artificiali

Il clima di entusiasmo intorno all’Atalanta è sempre più palpabile: con la vittoria nerazzurra ieri contro il Napoli, la Champions League non è più semplicemente un sogno. Al momento la squadra di Gian Piero Gasperini, che ha agganciato il Milan al quarto posto in campionato (anche se i rossoneri sono ancora in vantaggio per gli scontri diretti), si gioca tutte le chance di approdare nell’Europa che conta la prossima stagione. A Bergamo i tifosi fanno fatica a trattenere la gioia e ne è una palese dimostrazione l’accoglienza riservata alla squadra di rientro da Napoli in nottata, come mostrato anche dai canali social della stessa Dea.

All’aeroporto di Orio al Serio i giocatori orobici hanno trovato centinaia di tifosi tra striscioni, cori di incitamento, fumogeni e persino fuochi d’artificio. I festeggiamenti atalantini sono durati fino a tarda notte, quando anche la squadra era rientrata a casa per riposare e preparare la sfida contro la Fiorentina di Coppa Italia in programma per giovedì: in palio c’è l’accesso alla finalissima ed un possibile incredibile trionfo nel mirino.