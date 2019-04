Atalanta-Fiorentina 0-0: risultato e cronaca in diretta live

Atalanta-Fiorentina, ritorno semifinale Coppa Italia 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

L’Atalanta di mister Gasperini è pronta ad ospitare la Fiorentina di Montella per la gara di ritorno della seconda semifinale di Coppa Italia, in programma giovedì 25 aprile 2019 alle ore 20.45 presso lo stadio Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo.

Dopo il 3-3 dell’andata, i nerazzurri partono favoriti, ma i viola vogliono centrare il passaggio del turno per sperare in una qualificazione all’Europa League.

Atalanta-Fiorentina 0-0: tabellino

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Palomino, Djimsiti, Mancini; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Zapata. Allenatore: Gian Piero Gasperini

FIORENTINA (4-4-2): Lafont, Milenkovic, Pezzella, Ceccherini, Biraghi, Veretout, Gerson, Benassi, Mirallas, Chiesa, Muriel. Allenatore: Vincenzo Montella

ARBITRO: Gianpaolo Calvarese, sezione di Teramo

Atalanta-Fiorentina: diretta live e sintesi

1′ Calcio d’inizio, è iniziata la gara tra Atalanta e Fiorentina

Le squadre stanno entrando in campo

Si avvicina il calcio d’inizio. Tra pochi minuti via alla diretta live con gli aggiornamenti su Atalanta-Fiorentina.

Atalanta-Fiorentina: formazioni ufficiali

Atalanta-Fiorentina: probabili formazioni e pre-partita

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; G.Mancini, Palomino, Masiello; Castagne, de Roon, Freuler, Gosens; A.Gomez; Ilicic, D.Zapata. Allenatore: Gian Piero Gasperini

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Ceccherini, Biraghi; Benassi, Edimilson Fernandes, Veretout; Chiesa, Simeone, Muriel. Allenatore: Vincenzo Montella

Atalanta-Fiorentina: i precedenti del match

L’Atalanta è arrivata fino alla semifinale i superando prima il Cagliari e poi la Juventus, conquistando per la prima volta nella sua storia due semifinali consecutive. La Fiorentina ha invece raggiunto la semifinale battendo prima il Torino, poi la Roma.

Atalanta-Fiorentina: l’arbitro del match

Sarà il signor Gianpaolo Calvarese della sezione arbitrale di Teramo a dirigere Atalanta-Fiorentina, in occasione della semifinale di ritorno di Coppa Italia, in programma giovedì 25 aprile alle ore 20,45 presso lo stadio “Atleti Azzurri d’Italia” di Bergamo. Giorgio Peretti di Verona e Ciro Carbone di Napoli saranno gli assistenti, mentre Gianluca Manganiello di Pinerolo il IV uomo. Al VAR Daniele Orsato di Schio, all’aiuto VAR Luca Mondin di Treviso

Atalanta-Fiorentina Streaming: dove vederla in tv

Atalanta-Fiorentina sarà trasmessa a partire dalle ore 20.45 in chiaro sulle frequenze di Rai 1 (canale 501 del digitale terrestre in HD), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app RaiPlay. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.