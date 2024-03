Atalanta Fiorentina, il rinvio divide i tifosi: l'opinione sui social

L’opinione dei tifosi dell’Atalanta sull’aver rimandato la partita contro la Fiorentina causa malore di Joe Barone ieri pomeriggio

Atalanta Fiorentina ieri pomeriggio è stata sospesa causa il malore di Joe Barone, e le considerazioni intorno al rinvio della partita sono state tante, soprattutto da parte dei tifosi: giusto rinviare la gara o visti i precedenti (come è stato per esempio per la gara tra i viola e la Juve) era meglio continuare? Ecco l’opinione dei tifosi sui social.

Tramite un sondaggio fatto su Instagram, raccogliendo un campione di 654 utenti nerazzurri, i risultati sono abbastanza chiari: il 75% pensa che si doveva giocare nonostante la situazione assai delicata; il restante 25% concorda sulla decisione del rinvio.