Atalanta, la squadra For Special vince 5-1. Il comunicato

Altro successo per l’Atalanta For Special, che ha battuto per 5-1 l‘Arcobaleno Monza. Ecco il report partita della squadra nerazzurra.

IL COMUNICATO – Ultima partita della regular season del campionato DPCS Livello 3-Girone B per l’Atalanta For Special che ha chiuso questa fase del torneo con una nuova vittoria: i nerazzurri si sono imposti 5-1 sull’Arcobaleno Monza con tripletta di Mateo Virgilito e gol di Mirko Bernini, i nerazzurri hanno usufruito di un’autorete.

L’incontro si è come sempre disputato al Play Sport Village di Busto Garolfo (MI).

LA CRONACA

Partita intensa e avvincente sin dalle prime battute di gioco. Il risultato cambia a metà del primo tempo quando Mateo Virgilito finalizza una triangolazione tra Mirko Bernini ed Emanuel Bombardieri. Virgilito che raddoppia con un gol fotocopia del primo.

In apertura di ripresa, il tecnico Gianmario Lesmo opera i consueti cambi per garantire a tutti lo stesso minutaggio.

È ancora l’Atalanta For Special ad andare in gol, ancora con Virgilito, autore di una tripletta, che finalizza una bella azione personale di Mirko Benini.

L’Arcobaleno Monza prima realizza una sfortunata autorete, poi mette a segno il gol che accorcia le distanze, 4-1 per i nerazzurri.

L’Atalanta For Special realizza il suo quinto e ultimo gol con Mirko Benini che fissa così il risultato sul definitivo 5-1.

Complimenti all’Atalanta For Special che chiudendo la regular season al secondo posto si è qualificata per le fasi finali del campionato regionale DPCS che inizieranno il prossimo 27 Aprile.