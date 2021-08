Atalanta, Gasperini: «Ci mancano due punti. Muriel e Ilicic, che forza»

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha commentato il pareggio ottenuto con il Bologna: le sue dichiarazioni

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha commentato il pareggio ottenuto con il Bologna. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN.

PAREGGIO – «Il risultato è 0-0 ma siamo soddisfatti della nostra prestazione. Sono 2 punti che ci mancano in modo pesante ma non siamo riusciti a realizzare e accettiamo il pareggio. Abbiamo avuto una superiorità notevole, soprattutto nel secondo tempo. Anche nel primo tempo abbiamo avuto delle opportunità. Sicuramente siamo stati penalizzati anche dalle condizioni del campo che stranamente non era al meglio. Le opportunità sono state veramente tante, abbiamo pressato costantemente nell’area avversaria ma non siamo riusciti a segnare».

MURIEL – «State attenti quando commentate a bordocampo, a volte si possono fraintendere le situazioni. Muriel ha fatto la sua partita, gli è mancato lo spunto decisivo ma ha tirato diverse volte in porta. Il terreno non lo ha favorito. Purtroppo nelle situazioni dove di solito è più preciso non si è espresso come al solito».

ILICIC – «Ilicic sta bene, faccio fatica a trovare una prestazione negativa. Hanno dato l’anima tutti, con grande spinta, con grande forza. Purtroppo diventa difficile quando non riesci a sbloccare queste partite».

PICCOLI – «Tutti sono una risorsa, sono entrati 5 giocatori che hanno dato un contributo importante. Chi ha visto la partita può capire che a volte nel calcio non riesci a concretizzare e vincere ma la squadra ha fatto di tutto per vincere».