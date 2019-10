Atalanta, Gasperini: «Complimenti di Guardiola motivo d’orgoglio, vi svelo un retroscena»

Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Sky Sport poco prima dell’allenamento dell’Atalanta sul campo del Manchester City

GUARDIOLA – «Sono orgoglioso dei complimenti di Guardiola. Lui è una grandissima persona e in passato ha fato un gesto che non mi era mai successo in carriera. Quando sono stato esonerato dall’Inter mi aveva fatto chiamare da un collaboratore per stare qualche giorno con lui a Barcellona»

CHAMPIONS – «Quello che stiamo facendo in campionato ci sta dando grandissimo orgoglio. Dobbiamo aumentare la nostra credibilità in ambito internazionale. Non sarà facile perchè domani incontriamo una delle squadre più forte del mondo ma ci proveremo».

TIFOSI – «Per i tifosi sarà una grandissima festa, abbiamo un bel seguito. Bergamo è un bell’ambiente».