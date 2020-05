Atalanta, Gasperini: dalla panchina arrivano tantissimi gol

Nonostante non abbia le risorse economiche dei top club, l’Atalanta di Gasperini gode di una rosa ampia. Il tecnico di Grugliasco è molto bravo a far ruotare i giocatori e le soluzioni tattiche.

🔀 Most goals scored by substitutes in 2019/20

🇮🇹 Serie A: @Atalanta_BC – 14

🇪🇸 LaLiga: @GetafeCF – 9

🇩🇪 Bundesliga: @tsghoffenheim / @DieRotenBullen – 9

🇫🇷 Ligue 1: @PSG_inside / @AngersSCO – 8

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Premier League: @ManCity / @SheffieldUnited – 6

— WhoScored.com (@WhoScored) May 7, 2020