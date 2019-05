Atalanta, Gasp per blindare la Champions League si affida a Palomino

L’Atalanta è a 90′ da un sogno: Gasp per blindare la Champions League contro il Sassuolo si affida a Palomino

Squadra che vince non si cambia. Soprattutto quando arriva ad un passetto soltanto da un sogno. Perché soltanto così si può definire – non certo obiettivo – l’eventuale qualificazione dell’Atalanta alla prossima Champions League. Un traguardo distante appena 90′, quelli contro il Sassuolo, da vivere con la serenità di non dipendere da nessun altro risultato.

Gasperini, allora, si affiderà ad un undici ormai più che collaudato. Quello con il letale tridente composto da Gomez, Ilicic e Zapata, quello con Castagne e Gosens esterni in un centrocampo a quattro completato da Freuler e De Roon. La novità rispetto all’ultima uscita è invece il rientro dalla squalifica di Palomino: tornerà a prendere posto nella difesa a tre, “liberando” di fatto Hateboer.