L’allenatore dell’Atalanta, Giampiero Gasperini, ha presentato il match di domani contro il Parma di D’Aversa

Domani pomeriggio, l’Atalanta scenderà in campo contro il Parma tra le mura del Tardini in un match che si preannuncia fondamentale per il proseguo del cammino dei bergamaschi verso la prossima Europa League. A tal proposito, l’allenatore dei nerazzurri, Giampiero Gasperini, ha presentato la gara di domani in conferenza stampa. Ecco le sue parole: «Mancano ancora dieci partite, non dobbiamo calare la concentrazione e pensare ad altro, ma restare concentrati sulla partita di domani».

«Il Parma? È un’ottima squadra che ha mille motivi per voler far bene. Noi, come sempre, andremo in casa loro provando ad ottenere il massimo. Nella partita d’andata l’Atalanta è stata una delle migliori dell’intera stagione perché in un momento di difficoltà abbiamo tirato fuori intensità e voglia di vincere. Domani per fare risultato dovremo fare una grande gara. La situazione di classifica? Siamo pronti a ricominciare dopo la sosta, anche se la prima partita dopo la pausa presenta sempre delle incognite. Dovremo giocare tre partite in una settimana e sicuramente dopo la partita contro l’Inter la situazione in classifica potrebbe essere più chiara».