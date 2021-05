Atalanta, Gasperini: «Scudetto all’Inter? Pensiamo a noi»

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il match contro il Sassuolo

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il match contro il Sassuolo. Le sue dichiarazioni.

«L’Inter avrebbe vinto comunque lo Scudetto. A me interessa il nostro percorso. Oggi c’era la possibilità di vincere, perché avevamo l’occasione per portare a casa il bottino pieno. È stata una partita complicata. Arbitri? Parliamo delle prossime gare, è difficile entrare in polemica. Siamo tutte lì, ci sono tre partite in una settimana e speriamo bene».