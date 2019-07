Atalanta, Gasperini: «Vi dico tutto su Malinovskyi e Mancini»

Atalanta, Gasperini parla dopo l’amichevole con la rappresentativa Città di Clusone: ecco le parole del tecnico nerazzurro

Gian Piero Gasperini ha parlato dopo l’amichevole con la rappresentativa Città di Clusone. Ecco le sue parole riportate da tuttoatalanta.com: «Malinovskyi? Un bel colpo di mercato in vista della Champions».

«Muriel? La partita di oggi è stata una passerella per noi e anche per lui, l’ho fatto entrare per presentarlo al pubblico. Ha recuperato bene dall’infortunio al ginocchio in Coppa America. Mancini, se va via, va sostituito con un elemento all’altezza».