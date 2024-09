Atalanta, troppi GOAL SUBITI ad INIZIO RIPRESA. I numeri dopo sei giornate di campionato

L’Atalanta e i GOAL SUBITI ad inizio secondo tempo: un mantra che bisogna assolutamente riscattare. I NUMERI dopo sei giornate di campionato

Nonostante il pareggio nel finale da parte di Samardzic, l’Atalanta ad oggi è una squadra che ha come Tallone d’Achille il subire i goal ad inizio secondo tempo. C’è tempo per riscattarsi, ma ad oggi, dopo 6 giornate di campionato, i numeri sono troppo oggettivi per essere ignorati.

L’Atalanta in 6 giornate ha subito per ben 4 volte un goal ad inizio ripresa: tre volte tra il 46′ e 47′, una volta al 49′. Dei 12 totali subiti ben 3 sono costati il vantaggio avversario ad inizio ripresa (dove solo a Bologna si è riusciti a recuperare lo svantaggio)