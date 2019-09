Atalanta, Gomez: «Sorpreso dalla Dinamo. Ecco cosa è mancato»

Gomez commenta la deludente prestazione in Champions League contro la Dinamo Zagabria. Poi parla ai tifosi: «Ci dispiace»

Alejandro Gomez non cerca attenuanti dopo la roboante sconfitta in Champions League contro la Dinamo Zagabria: «Non abbiamo preparato la partita nel modo giusto, mi ha sorpreso la qualità degli avversari. I tre gol subiti? Errori che si ripetono dalla scorsa stagione, ma in Champions li paghi il doppio».

L’argentino continua: «Non siamo abituati a sconfitte simili, ora dobbiamo voltare pagina e pensare a crescere. Dispiace soprattutto per i tifosi, volevamo regalare loro una gioia. Oggi è mancata cattiveria».