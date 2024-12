Atalanta, i bergamaschi stupiscono ancora: prima volta per la Dea

L’Atalanta batte il Cesena e si assicura il passaggio ai quarti di finale di Coppa Italia: il dato incredibile

Una grande serata per l’Atalanta che supera l’ostacolo Cesena con un tennistico 6-1, mettendo così al sicuro il passaggio del turno nella coppa nazionale. Per la prima volta, la Dea ha siglato sei reti in una gara di Coppa Italia. A riportarlo è OptaPaolo su X.

RECORD – «Per la prima volta l’#Atalanta ha segnato 6 reti in una gara di #CoppaItalia (6-1 vs Cesena), eguagliando inoltre i suoi più larghi successi nel torneo: 5 gol di scarto, come contro l’Alessandria nel 1959 (5-0) e la Reggina nel 1972 (5-0). Abbondanza.»