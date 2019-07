Atalanta, i tifosi chiedono lo scudetto a Percassi: ecco la sua reazione

Atalanta, i tifosi chiedono lo scudetto a Percassi durante il tradizionale saluto estivo a Bergamo: ecco la sua reazione

Tradizionale bagno di folla a Bergamo per l’Atalanta, che anche quest’anno non ha fatto mancare il proprio saluto ai tifosi. In questa occasione, però, nell’inedita cornice del nuovo Gewiss Stadium.

A prendere la parola, nel corso della serata, il presidente Antonio Percassi: «Questo è il popolo atalantino, in grado di superare ogni difficoltà. Ma ricordate: il primo obiettivo è la salvezza, tutto ciò che arriva in più sarà fantastico. Io, a quella qualificazione in Champions, non ci credo ancora. Scudetto? Non scherziamo ragazzi, pensiamo a restare in Serie A».